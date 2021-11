Een tijdje geleden kregen we het leuke nieuws te horen dat er een nieuwe Star Ocean game zit aan te komen. Star Ocean: The Divine Force werd officieel aangekondigd tijdens State of Play met een eerste intrigerende trailer. Is één trailer niet genoeg voor je, dan hebben we goed nieuws.

Square Enix plaatste namelijk een nieuwe trailer online die ons wat meer van de game toont. Specifiek gaat het hier om een showcase van enkele mooie omgevingen die je op staan te wachten. Klik hieronder dus snel op ‘play’ en ga mee op een tocht door de verschillende fantasierijke omgevingen van de game.

Star Ocean: The Divine Force is momenteel in ontwikkeling voor de PS4 en PS5 en komt in 2022 uit.