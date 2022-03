Fans van de Dead Space-serie werden erg blij toen vorig jaar juli een remake van het eerste deel werd onthuld. Het is alleen nog niet bekend wanneer we deze game kunnen verwachten, maar Jeff Grub van Venturebeat meent meer te weten.

Volgens de journalist was het eerst de bedoeling dat Dead Space Remake in oktober van dit jaar uit moest komen. Er is nu echter intern besloten dat de planning begin 2023 is.

De game zou zijn uitgesteld om de ontwikkelaar meer tijd te geven, om er voor te zorgen dat het spel de fans omver zal blazen. De impact van Dead Space Remake moet vergelijkbaar zijn met de remake van Resident Evil 2.