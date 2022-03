Afgelopen vrijdag werd er een Dead Space Remake livestream uitgezonden en daarin kwamen verschillende aspecten van de game aan bod. Tevens maakte EA bekend dat de game begin 2023 verwacht mag worden en in navolging daarvan heeft de uitgever nu laten weten dat we onze ogen op mei gericht mogen houden.

Dat is het volgende moment waarop EA en ontwikkelaar Motive Studio de game gaan laten zien. Dit laten ze via Twitter weten. In de livestream voor mei ligt de focus op de artistieke stijl van de game en tevens houdt de ontwikkelaar een schuin oog op wat de community interessant acht om te behandelen tijdens deze stream.

Wanneer de stream in mei precies zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.