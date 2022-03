Het leek er eerst op dat de aankomende remake van Dead Space mogelijk dit najaar uit zou gaan komen, maar eerder deze week dook het gerucht op dat Electronic Arts en ontwikkelaar Motive de release intern hadden verschoven naar volgend jaar. Inmiddels is er meer duidelijkheid over wanneer de game uitkomt.

EA en Motive hebben nu namelijk aangekondigd dat de remake van Dead Space inderdaad begin 2023 uitkomt, waarmee het recente gerucht is bevestigd. Het spel zal dan, op een nog nader te onthullen datum, verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Naast deze aankondiging was er nog meer nieuws rondom de Dead Space remake. Motive had namelijk een livestream rondom de game aangekondigd en die vond gisterenavond plaats. In de livestream, die een klein uur duurde, ging de ontwikkelaar dieper in op de audio van de game. De livestream is hieronder in zijn geheel terug te kijken, maar mocht dat wat te lang duren, dan kun je ook de video’s daaronder bekijken. Daarin worden de belangrijkste aspecten van de audio wat korter uitgelicht.