Vorige zomer werd dan eindelijk (na veel geruchten) een remake aangekondigd van de horrorklassieker Dead Space, maar eigenlijk weten we nog steeds bitter weinig details over deze nieuwe editie. Daar komt deze week echter verandering in.

Op YouTube werd namelijk een livestream ingepland, die op vrijdag 11 maart om 19:00 uur van start zal gaan. Wat we precies mogen verwachten, is momenteel nog wat onduidelijk. In de beschrijving kunnen we wel het volgende lezen:

“Motive invites you to the latest in their series of early looks at development and what goes into the remake of a game. Subscribe and keep notifications on to be the first to hear details about our upcoming Dead Space Remake Developer Livestream”