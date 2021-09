Neen, we proberen hier geen statement te maken tegen remakes. We kiezen er – toegegeven, misschien ietwat naïef – voor om ontwikkelaar EA Motive te geloven, wanneer deze op Reddit aangeeft een soort van radiostilte in te roepen.

De studio geeft aan dankbaar te zijn voor de reacties en feedback op de eerste beelden. Nu gaan ze alle tijd nemen om de nodige aanpassingen te maken, waarover we dan volgend jaar regelmatig uitgebreide updates kunnen verwachten.

Benieuwd of EA Motive zich hieraan houdt. Al wilt het uitblijven van officieel nieuws natuurlijk niet zeggen dat we geen resem geruchten meer op ons bord zullen krijgen. De geruchtenmolen staat immers nooit ofte nimmer volledig stil.