De Dead Space franchise en uiteindelijke remake bleven lange tijd in respectievelijk de diepvries en de geruchtenmolen hangen. EA wil de horrorreeks nu weer met glans op de kaart zetten en heeft daarvoor ontwikkelaar Motive ingeschakeld, die geen kans onbenut laat om de hype voor hun game verder aan te zwengelen.

In een recent interview vertelde creative director Roman Campos-Oriola dat de Dead Space remake van begin tot eind een ononderbroken ervaring wil aanbieden. Vergelijk het met een film als 1917, waarin je als kijker (schijnbaar) in één lang shot de personages blijft volgen. God of War (2018) deed dit eerder al in gamevorm.

Als het aan Motive ligt, zal je dus te allen tijde bij protagonist Isaac Clarke blijven, zonder dat je ooit door cutscenes of zichtbare laadschermen uit de actie gerukt wordt. Dit kan alvast wonderen doen voor de inleving, gezien het gevoel dat je echt verloren bent op een gigantisch ruimteschip oh zo belangrijk is in Dead Space.

“Our intention is to offer a fully unbroken experience, it will be an uninterrupted sequence shot, from the start screen to the end credit, without interruption.”

Campos-Oriola liet overigens nog meer in zijn kaarten kijken. Zo gaf de man aan dat de Dead Space remake van de grond af opnieuw opgebouwd wordt en daarvoor gebruik zal maken van de Frostbite engine. Motive is daarbij niet te beschaamd om elementen die minder goed werkten in het origineel overboord te gooien.