Op Twitch heeft ontwikkelaar Motive een community livestream georganiseerd die een erg vroege blik op de ontwikkeling van de Dead Space remake geeft. Isaac Clarke is de hoofdrolspeler in de Dead Space-serie. Hij is een man van weinig woorden en in het origineel heeft hij helemaal niet gesproken. Daar komt nu verandering in. Acteur Gunner Wright, die reeds eerder zijn stem verleende in de vervolgen, keert nu terug om Clarke in te spreken.

Volgens creative director Roman Campos-Oriola blijft de remake trouw aan het origineel, maar wordt er wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om het oorspronkelijke plot van meer context te voorzien. Het is de bedoeling dat het daardoor beter aansluit op de vervolgen, de boeken en de anime. Dat gebeurt door boodschappen die je kunt vinden, maar dus ook door Clarke zelf, die nu reageert als er tegen hem gesproken wordt.

De originele Dead Space staat vooral bekend om de verminkingen. Gedurende de game schiet Clarke heel wat ledematen van de Necromorphs af. Uiteraard keert dat terug, maar dan nog gruwelijker. Dankzij een nieuw systeem moet je eerst het vlees wegschieten, zodat je daarna pas het bot kunt raken. Je moet dus nauwkeuriger te werk gaan wil je ledematen kunnen verwijderen. Het zorgt ook voor een visuele indicator, omdat je zo kunt zien hoeveel schade je hebt gedaan.

Het doel is om gevechten nog interessanter te maken. Zo heb je wapens die beter zijn om ledematen er af te snijden, maar je hebt ook wapens zoals de Pulse Rifle die juist weer beter zijn om snel het vlees te verwijderen. Tot slot zijn ook de stukken zonder zwaartekracht aangepast. Je kunt nu 360 graden draaien en de thrusters uit deel 2 zijn aan de game toegevoegd. De betere besturing zorgt ervoor dat er nieuwe uitdagingen en routes kunnen worden toegevoegd.