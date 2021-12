In juli kondigde Electronic Arts aan dat ze werken aan een remake van Dead Space en dat de game voorlopig nog wel even op zich laat wachten. Met name omdat de game zich destijds in een vroege fase van de ontwikkeling bevond.

Uit LinkedIn informatie blijkt echter dat er al langere tijd aan de game gewerkt wordt. Zo valt terug te lezen dat de VFX artist Maximilien Faubert sinds juli 2020 aan de remake werkt. Sinds augustus is senior producer Philippe Ducharme bij het project betrokken, vanaf september senior environment artist Xavier Perreault en de gameplay tech lead, Pierre-Vincent Bélisle sinds oktober vorig jaar.

Dat impliceert dat de ontwikkeling niet pas dit jaar is begonnen, maar al bijna anderhalf jaar onderweg is. Dat is langer dan EA eigenlijk liet doorschemeren, maar het past wel in het plaatje van lange ontwikkeltrajecten die vandaag de dag aan de orde zijn. Vooralsnog mikt EA op een release in het najaar van 2022.