De games van 2022 | Dead Space – Na bijna tien jaar stilte, keert Dead Space weer terug. Niet in de vorm van een nieuw deel, maar met een remake van het origineel. Een aparte beslissing, aangezien Dead Space (uit 2008) prima wegspeelt en dankzij de pc-versie ook nu nog steeds makkelijk te verkrijgen is. Het is een game die helemaal geen remake nodig heeft. Zeker gezien de studio verantwoordelijk voor de Dead Space-serie, Visceral Games, door Electronic Arts is opgedoekt. Nu is het aan Motive om de remake te maken en die studio heeft geen indrukwekkende cv. Een hoop geannuleerde projecten, de erbarmelijke slechte campagne van Star Wars: Battlefront II en als enige lichtpuntje, Star Wars: Squadrons. Toch moeten we bekennen, dat na het zien van de beelden, onze nekharen weer overeind gingen staan.

Dead Space – We mogen dan wel dertien jaar verder zijn, de nachtmerrie aan boord van USG Ishimura zijn we zeker niet vergeten. Niet alleen keerde de game terug naar de survivalhorror-roots, het combineerde ook moeiteloos psychologische horror met actie en gore. Met een verhaal gebaseerd op het boek Solaris van de Poolse schrijver Stanisław Herman, de gotische scifi-uitstraling van de film Event Horizon en monsters die zo uit John Carpenter’s The Thing lijken te komen, is Dead Space de perfecte spacehorrorcocktail. We hebben dan ook geen excuus nodig om onszelf weer in die wereld onder te dompelen. Daarnaast klinken de ideeën van Motive voor de remake tot dusver erg goed.

Zo wordt het plot van meer context voorzien. De game moet daardoor beter aansluiten op de vervolgen, de boeken en de anime. Dat gebeurt onder meer door protagonist Isaac Clarke zelf, die nu reageert als er tegen hem gesproken wordt. Daarnaast wil Motive van begin tot eind een ononderbroken ervaring aanbieden, zonder dat je door een cutscene of laadscherm gestoord wordt. Verder staat de originele Dead Space vooral bekend om de verminkingen en die keren nog gruwelijker terug, omdat je nu eerst het vlees moet wegschieten wil je het bot kunnen raken. Tot slot kun je nu in omgevingen zonder zwaartekracht 360 graden draaien en de thrusters uit het tweede deel gebruiken.

Voorlopige verwachting: Het bronmateriaal lijkt met respect behandeld te worden en zoals eerder gezegd, klinken de ideeën van Motive als muziek in de oren. Hoewel we het origineel hoog hebben zitten, zijn daar zeker dingen op aan te merken. Daarom is het goed om te horen dat je in omgevingen zonder zwaartekracht 360 graden kunt draaien en de thrusters uit deel 2 zijn toegevoegd. Als Motive, met dat soort kleine aanpassingen, de ruwe randjes glad vijlt, dan staat ons nog heel wat moois te wachten. Zolang ze het sounddesign maar intact laten, anders krijgt Electronic Arts van ons een Marker cadeau en sturen we een leger Necromorphs op hun kantoren af.