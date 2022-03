De ontwikkeling van S.T.A.L.K.E.R. 2 is op het moment stopgezet door de oorlog in Oekraïne, maar er is nog wel een kleine aanpassing doorgevoerd. De naam van de game is namelijk veranderd.

De volledige naam van de game was S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Op de Steam-pagina van de game staat nu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl te lezen. De ‘nieuwe’ titel gebruikt de Oekraïense spelling voor het gebied in plaats van de Russische. Waarom dit is gedaan hoeft natuurlijk niemand naar te raden.

Gezien de ontwikkeling is stopgezet is het afwachten of de game eind dit jaar verschijnt. De kans is groot dat de titel veel vertraging oploopt zolang de oorlog voortduurt. We houden je natuurlijk op de hoogte.