FromSoftware en Bandai Namco brachten onlangs Elden Ring uit en de game doet het uitzonderlijk goed, zo blijkt uit de eerste update omtrent de verkopen. De game staat op dit moment op meer dan 1 miljoen verkopen in Japan en wereldwijd is de game inmiddels zelfs de 12 miljoen voorbij.

Het gaat hier om zowel digitaal als fysiek verkochte exemplaren, zo laat FromSoftware weten. Met deze aantallen is de game in de Verenigde Staten de best verkopende titel van 2022 tot dusver en in Europa is het de grootste launch van een nieuwe IP sinds 2016, wat dus nogal prestaties zijn.

Hieronder hetgeen Hidetake Miyazaki over het succes te vertellen had:

“It’s astonishing to see just how many people have been playing Elden Ring. I’d like to extend our heartfelt thanks on behalf of the entire development team. Elden Ring is based on a mythological story written by George R. R. Martin. We hope players enjoy a high level of freedom when adventuring through its vast world, exploring its many secrets and facing up to its many threats. Thank you for your continued support.”