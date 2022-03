De Sniper Elite-serie lijkt met elk deel een grotere fanbase te krijgen, dus het was geen verrassing dat vorig jaar in december het vijfde deel werd aangekondigd. We hoeven niet lang meer op Sniper Elite 5 te wachten, want de shooter komt in mei dit jaar al uit, zo heeft Rebellion laten weten.

In het nieuwste deel speel je wederom als Karl Fairburne en het speelt zich weer af in de Tweede Wereldoorlog. Ditmaal probeer je ‘Operation Kraken’ een halt toe te roepen, dat wordt geleid door Axis Obergruppenführer Abelard Möller.

Buiten de normale versie van Sniper Elite 5, zal er ook een Deluxe Edition beschikbaar worden gesteld. Deze bevat de game zelf en de seizoenspas. Deze pas geeft je toegang tot het volgende:

2 campagne-missies

2 wapenskin-packs

2 character-packs

6 wapenpacks

Hoeveel de Deluxe Edition gaat kosten is nog niet bekend.

Sniper Elite 5 wordt op donderdag 26 mei 2022 wereldwijd gelanceerd voor Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S, de PlayStation 4, PlayStation 5, Epic, Steam en Windows Store. Pre-order je het spel, dan krijg je de missie ‘Wolf Mountain’ erbij. Hier infiltreer je het Berghof, Hitlers privé-bergretraite in de Beierse Alpen.

De bekendmaking van de releasedatum van Sniper Elite 5 gaat samen met een nieuwe trailer en die kan je hieronder bekijken.