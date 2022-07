Heb je Sniper Elite 5 helemaal kapot gespeeld en heb je trek in meer? Dan hebben we goed nieuws voor je. Er is nieuwe betaalde content beschikbaar en voor de multiplayer is er een gratis nieuwe map beschikbaar gesteld.

Het ‘Landing Force Mission and Weapon Pack’ kost € 14,99 en geeft je toegang tot een geheel nieuwe missie en twee nieuwe wapens. In de nieuwe missie reis je af naar het zuiden van Frankrijk, waar de Duitsers een eiland vlakbij de kust van Marseille hebben veroverd. Ze hebben hier een grote opslagplaats voor hun wapens van gemaakt en jij moet de vijand van het eiland verdrijven.

De twee nieuwe wapens die de nieuwe content met zich meebrengt zijn de D.L. Carbine en de PPSH. De eerstgenoemde is een sluipschuttersgeweer en maakt niet al teveel geluid. Het schietijzer is dan ook ideaal om ongestoord vijand mee uit te schakelen. De PPSH is een SMG en kent een zeer hoge vuursnelheid. Dit geweer is goed te gebruiken als bijvoorbeeld meerdere vijanden je op de hielen zitten.

Wil je liever geen extra geld uitgeven aan Sniper Elite 5, maar wil je wel iets nieuws spelen, dan kan dat ook. Een nieuwe update zorgt er namelijk voor dat er een nieuwe multiplayer map beschikbaar is, genaamd Flooded Village. Zoals de naam al doet vermoeden, moet je hier vechten in een ondergelopen dorp.

Alle nieuwe content voor Sniper Elite 5 kan je in de onderstaande video nog even rustig bekijken.