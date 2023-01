Hoewel nog niet bekend is wanneer het tweede seizoen van Sniper Elite 5 precies van start gaat, heeft ontwikkelaar Rebellion wel alvast laten weten wat je van dit nieuwe seizoen mag verwachten. Duidelijk is dat er weer het nodige aan nieuwe content op stapel staat.

Het tweede seizoen brengt een nieuwe map met zich mee, genaamd ‘Landing Zone’. Dit is een map voor de modus ‘No Cross’. Een groot verschil met de huidige No Cross-maps is dat Landing Zone niet is opgesplitst door middel van een rechte lijn, maar door een cirkel. Het ene team omsingelt dus het andere team. Buiten de nieuwe map zullen er ook diverse skins met een winterthema beschikbaar worden gesteld, die je kunt gebruiken voor alle wapens.

Gaandeweg het tweede seizoen zal er meer gratis en betaalde content worden toegevoegd, waaronder twee campagne missies, zes wapen packs en een paar gratis multiplayer maps. Wanneer het tweede seizoen van start zal gaan wordt snel bekendgemaakt.