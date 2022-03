Gran Turismo 7 heeft gisteren een update gekregen en die heeft het een en ander aangepast wat betreft de uitbetaling van credits na een reeks van races. In sommige gevallen betreft het een forse ophoging, want voor een aantal races die vrij lang duren kreeg je aanvankelijk slechts 5.000 credits. Wat weinig naar verhouding.

In andere races kon je dan weer dik 70.000 credits bij elkaar sprokkelen, wat een veel betere beloning is. De update heeft dit echter aangepast, waarbij lage uitbetalingen omhoog zijn geschroefd en hoge betalingen juist naar beneden zijn bijgesteld. Dit blijkt uit een overzicht dat op ResetEra gedeeld werd.

De game heeft echter te maken met kritiek omtrent de push naar microtransacties, want sommige auto’s zijn zo duur dat je daar ontzettend lang voor moet grinden. Het naar beneden bijstellen van uitbetalingen helpt dan natuurlijk niet, wat de kritieken eens te meer doet aanwakkeren. In feite is het nu een nog langduriger proces om dure auto’s vrij te spelen.

Het overzicht is als volgt:

World Touring Car 800: 24 heures du Mans Racing Circuit: Van 5,000 Cr naar 70,000 Cr

World Touring Car 800: Monza Circuit: Van 5,000 Cr naar 70,000 Cr

World Rally Challenge: Alsace Village: Van 50,000 Cr naar 30,000 Cr

Dirt Champions: Fisherman’s Ranch: Van 65,000 Cr naar 30,000 Cr

Dirt Champions: Sardegna Windmills: Van 65,000 Cr naar 40,000 Cr

Dirt Champions: Colorado Springs Lake: Van 65,000 Cr naar 40,000 Cr

GT Cup Gr. 4: High-Speed Ring: Van 65,000 Cr naar 35,000 Cr

GT Cup Gr. 4: Brands Hatch GP Circuit: Van 65,000 Cr naar 45,000 Cr

GT Cup Gr. 3: Spa Francorchamps: Van 75,000 Cr naar 50,000 Cr

GT Cup Gr. 3: Suzuka Circuit: Van 75,000 Cr naar 50,000 Cr

GT Cup Gr. 3: Autodrome Lago Maggiore: Van 75,000 Cr naar 50,000 Cr

Clubman Cup Plus: High Speed Ring: Van 35,000 Cr naar 25,000 Cr

Clubman Cup Plus: Tsukuba Circuit: Van 35,000 Cr naar 25,000 Cr

Clubman Cup Plus: Goodwood: Van 35,000 Cr naar 12,000 Cr

American Clubman Cup 700: Special Stage Route X: Van 30,000 Cr naar 15,000 Cr

American FR Challenge 550: Blue Moon Bay Speedway: Van 15,000 Cr naar 10,000 Cr

American FR Challenge 550: Weathertech Raceway Laguna Seca: Van 15,000 Cr naar 10,000 Cr

American FR Challenge 550: Willow Springs Raceway: Van 15,000 Cr naar 10,000 Cr

Gezien het niet mogelijk is verkregen/gewonnen auto’s te verkopen, ben je aangewezen op een lange grind. Dit tenzij je naar microtransacties grijpt. Hoewel Gran Turismo 7 natuurlijk een uitstekende racegame is, blijven de microtransacties een schaduw over de game werpen en dit soort aanpassingen helpen dan niet echt.