Tegenwoordig krijgen we bij de aankondiging van games vaak al een hele roadmap mee over wat er na de release nog allemaal aan toegevoegd zal worden. Dit was niet het geval bij Ghostwire: Tokyo, waardoor mensen zich natuurlijk gaan afvragen of er nog iets op de planning staat. De mensen bij Wccftech vroegen zich dit kennelijk ook af en stelde de vraag aan game director Kenji Kimura en producer Masato Kimura.

Hierop antwoordde Masato Kimura met een ‘misschien’. Hij legt daarbij uit dat de game nog moet uitkomen en men eerst wil kijken of het in de smaak valt. Aan de hand van de feedback van de spelers, zou er op den duur nog DLC toegevoegd kunnen worden. Bij Tango Gameworks staan ze er dus in ieder geval voor open, maar het is eerst eens zien wat de gamers van Ghostwire: Tokyo vinden zodra deze op 25 maart verschijnt.