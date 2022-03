Het is alweer sinds 2011 dat we de laatste Harry Potter film met Harry Potter en kompanen hebben kunnen zien in de bioscoop. Harry Potter and de Deathly Hallows rondde het verhaal van de tovenaar af en sindsdien hebben fans moeten kijken naar andere soorten content in dit universum. Hoewel het echt een tijd geleden is, lijkt de populariteit niet echt te zijn afgenomen.

Pretparken, extra boeken, films en andere soorten vormen van entertainment hebben natuurlijk allemaal kunnen profiteren van deze franchise en dit gaat ook nog wel een tijdje door, zo lijkt het althans. De Fantastic Beasts reeks krijgt rond 8 april dit jaar een nieuwe deel, genaamd Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, waardoor fans van Harry Potter alsmaar meer kunnen genieten van het inmiddels omvangrijke universum.

Vroeger hadden we qua games Harry Potter op de PlayStation 1 en 2. Kennen we Harry Potter en de Steen der Wijzen bijvoorbeeld nog? Level na level kreeg je plekken binnen Zweinstein (Hogwarts) te zien en kon je tegen wezens vechten, moest je puzzels oplossen en knokken met je toverstaf tegen allerlei andere soorten gedrochten. Maar grafisch is het hedendaags gezien een kleine ramp te noemen. Vervolgdelen maakten het er ook niet per se beter op.

De Harry Potter licentie heeft vaak zijn weg naar gaming gevonden via LEGO. Hier zijn een aantal games van uitgebracht, maar als liefhebber van Potter doet het wel snakken naar een echte tovenaarservaring op console of pc. Met Hogwarts Legacy lijkt na al die jaren de tijd eindelijk aangebroken te zijn om je als een echte tovenaar op Hogwarts te wanen. Je krijgt de keuze om je bij Hufflepuf, Ravenclaw, Slitherin of Griffondor aan te sluiten en je schoolcarrière tot een degelijk eind te brengen. Natuurlijk komt er een hoop meer bij kijken, wat we hebben kunnen zien in de State of Play van afgelopen donderdagavond.

Dit brengt ons ook bij de stelling van deze week: Hogwarts Legacy komt op het juiste moment. Een nieuwe film in het universum is aanstaande, de fans hunkeren continu naar meer en meer Potter-content en de game geniet van een prima grafische standaard in gaming. De beelden die we zagen waren namelijk zeer goed te pruimen (de performance laten we even buiten beschouwing) en de sfeer spreekt boekdelen.

Het heeft zeker wat tijd gekost alvorens we ons echt kunnen uitleven met Flipendo, maar beter laat dan nooit zeggen we dan maar. Ook omdat je zo’n game niet op bijvoorbeeld de PlayStation 2 had willen zien, laat staan dat het technisch in deze omvang haalbaar is. De game komt daarom in een veel betere periode uit. Wat vinden jullie? Heeft het té lang geduurd of zijn we nu echt klaar om virtueel een duel aan te gaan en iemand naar het hiernamaals te sturen met de woorden ‘Avada Kedavra’!

Laat weten in de comments of je uitkijkt naar Hogwarts Legacy, maar je mag ook best zeggen als je een beetje klaar bent met deze franchise.