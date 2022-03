Reflectie | Hoe videogames en ons leven steeds meer verweven raken – We zijn natuurlijk al jaren bekend met downloadbare content en microtransacties, zij het in een game of daar buitenom. In dat laatste willen we ons met deze Reflectie wat meer gaan verdiepen. Want door het nieuws dat Gran Turismo 7 een ‘speciaal voordeel’ biedt voor mensen die lid zijn van de Amerikaanse autoverzekeraar Hagerty, moesten we toch wel even slikken – hoewel het in de praktijk gelukkig erg meevalt. Hoe veel verder willen uitgevers hier dadelijk in gaan? Al jaren zijn we bekend met de codes op de lipjes van Monster Energy, die voornamelijk bonussen opleveren in Call of Duty en Halo. Maar een autoverzekering, dat is toch wel echt andere koek. Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Gaan uitgevers nog meer op dit soort praktijken pushen om er op den duur zelfs een bepaald voordeel in een game mee aan te bieden, of is dit gewoon even een gek uitstapje van Polyphony Digital en Sony? Samen met Chris en Nando zetten wij even onze ideeën hierover op een rij.

Chris

Een bepaald voordeeltje geven aan je klanten via een game, is een vrij leuke manier van promotie. Het is ook wel wat onschuldig als het blijft bij cosmetische toevoegingen, want als je het prima vindt om als een reclamebord te functioneren in een game…waarom niet? De eeuwenoude discussie over het grijze gebied van microtransacties heeft meer betrekking op elementen in een game die je een voordeel kunnen bieden in het ‘winnen’. Stel je moet een auto aanschaffen (IRL) om een snellere auto te bemachtigen in een racegame, waarmee je alles kunt winnen, en dit is de enige manier om de auto te bemachtigen, dan heb je te maken met een absurde en extreme vorm van pay-to-win. Het is dan zo absurd dat er ook maar weinig mensen zullen zijn die ervan kunnen profiteren. Heb je er dan (online) nog last van?



Dit zijn hele bijzondere gevallen, waarvan ik denk dat het in de praktijk niet veel moet uitmaken. Games worden veelal miljoenen keren verkocht, dus als er van dat publiek er een stuk of vijf iets overdreven/overpowereds ontvangen, dan merk je daar in de praktijk nagenoeg niks van. Het wordt wel een probleem als je dit op grote schaal ziet gebeuren. Bij elke € 200,- boodschappen krijg je credits voor een game, waarmee je wapens kan kopen met extra voordeel, bijvoorbeeld. Hierin kijken we naar de ‘nog’ onschuldige acties via bijvoorbeeld een Monster Energy, maar tegenwoordig is het niet gek dat bedrijven de grens opzoeken en deze ook proberen te verleggen. Hierin is Gran Turismo wederom een mooi voorbeeld: de review cijfers zijn bekend en vrijwel gelijk komen er nare updates omtrent microtransacties tot groot ongenoegen van de fans. Hoewel Gran Turismo al een paar iteraties gebruikmaakt van microtransacties, is dit bijna een categorie EA te noemen. Dit heeft voor een behoorlijke backlash gezorgd en daarom gaat Polyphony dit nu weer aanpassen, maar fijn is anders. We hopen dat deze agressieve strategieën in de toekomst niet voorkomen naargelang de IRL voorbeelden.

Nando

Bij het verweven van videogames en het echte leven denk ik al gauw aan in-game advertenties. Je zou denken dat dit pas een fenomeen is van de afgelopen jaren, maar het stamt al uit de jaren ’80, toen games in arcadekasten volgepompt werden met product placements. Meer recente voorbeelden zijn natuurlijk de reclameborden in FIFA, of wat dacht je van de (inmiddels verwijderde) Energizer batterijen en Verizon billboards in Alan Wake, of de Monster Energy drankjes in Death Stranding? Ik denk dat ontwikkelaars en uitgevers altijd maniertjes zullen blijven vinden om een extra slaatje uit een titel te slaan. Halo stond in 2012 synoniem aan Dorito’s en Mountain Dew (met Geoff Keighley als de ‘Dorito Pope’). Net zoals Polyphony Digital unieke varianten van auto’s aan een autoverzekering vastmaakt, zullen er in de toekomst wel meer van dit soort ludieke acties verschijnen, maar tenzij men zin heeft in hevige kritieken, zullen er nooit zware voordelen aan dergelijke acties verbonden worden.



Wim

In-game advertenties bestaan al langer dan vandaag, zoals Nando aangeeft, maar promoties zoals Hagerty en Gran Turismo 7 gaan mij wat ver. De mens is zeer beïnvloedbaar, wil graag ergens in uitblinken of opvallen, dus je weet hoe dan ook dat er een groepje gaat zijn dat overstapt naar Hagerty, puur voor de extra(‘s) in Gran Turismo 7. Wat jaarlijks een legendarische auto is met een unieke livery. Dat is hun keuze. Mijn inziens geen verstandige keuze, maar in een wereld waar mensen letterlijk duizenden euro’s in een spelletje pompen zou het mij niet verbazen. Gelukkig is een promotie als deze gericht aan volwassenen, kinderen kunnen immers geen verzekering afsluiten. Daarom dat veel mensen hun schouders erbij ophalen, want volwassenen zouden zelf beter moeten weten.



Het probleem in deze is alleen dat bedrijven donders goed weten wat ze hiermee teweeg brengen. Gran Turismo 7 wordt net zo goed door kinderen gespeeld, dus gegarandeerd dat er kinderen zijn die bij de ouders gaan zeuren over de exclusieve dingen die ze mislopen, omdat ze niet bij Hagerty zitten. Ik mag hopen dat geen enkele ouder toehapt, maar er zullen er wel wat tussen zitten. Hetzelfde geldt voor de Galaxy skin in Fortnite, die je enkel kon verkrijgen door een Samsung Galaxy telefoon of tablet aan te schaffen. De vraag is niet wanneer, maar wat ze nu weer gaan verzinnen. Exclusieve voordelen in Minecraft wanneer je T-Mobile abonnee bent? Zeg maar dag tegen je KPN bundel voordeel. Nu hoop ik alleen dat ik ze niet op ideeën breng…