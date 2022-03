De volgende exclusieve game voor de PlayStation 5 is natuurlijk Ghostwire: Tokyo, die aanstaande vrijdag in de winkels ligt. Daarnaast verschijnt deze game ook voor de pc en het embargo op de reviews is inmiddels opgeheven. Dit maakt dat er behoorlijk wat beoordelingen online zijn gegaan en daaruit maken we op dat de meningen wat verdeeld zijn.

Zo krijgt de game een paar keer de perfecte score, een redelijk aantal keer een zeer hoog cijfer en in z’n totaliteit genomen scoort de game goed. Het gemiddelde op Metacritic is momenteel een 7.5, waarbij er een paar wat lagere cijfers zijn en zelfs een onvoldoende, wat toch wat opvallend is.

Hieronder een overzicht van cijfers die wereldwijd aan de game gegeven zijn.

Gaming Age – 10

Siliconera – 10

PlayStation Lifestyle – 9.5

Areajugones – 9.2

Gamer.no – 9.0

IGN Spanje – 9.0

PlayStation Universe – 9.0

Gamers Heroes – 9.0

Noisy Pixel – 9.0

Screen Rant – 9.0

Shacknews – 9.0

Stevivor – 9.0

Hobby Consolas – 8.5

Everyeye.it – 8.5

Dexerto – 8.5

JeuxActu – 8.5

GamingBolt – 8.0

TrueGaming – 8.0

PlaySense – 8.0

Gaming Nexus – 8.0

Game Revolution – 8.0

Jeuxvideo.com – 8.0

DualShockers – 8.0

Attack of the Fanboy – 8.0

GamingTrend – 8.0

VG247 – 8.0

GameSpot – 8.0

God is a Geek – 8.0

The Gamer – 8.0

SpazioGames – 8.0

Game Informer – 8.0

EGM – 8.0

Eurogamer Italië – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

Vandal – 8.0

Press Start Australië – 7.5

MGG Spain – 7.5

AusGamers – 7.5

Worth Playing – 7.5

Multiplayer.it – 7.5

Destructoid – 7.5

ZTGD – 7.5

GRYOnline.pl – 7.0

Gamersky – 7.0

PC Games – 7.0

VideoGamer – 7.0

Game Rant – 7.0

Cuber3 – 7.0

GamesRadar+ – 7.0

IGN – 7.0

Digital Trends – 7.0

Gameblog.fr – 7.0

Hardcore Gamer – 7.0

XGN – 7.0

GamePro Germany – 6.8

MGG – 6.5

New Game Network – 6.2

Android Central – 6.0

IGN Frankrijk – 6.0

GamesHub – 6.0

Pushsquare – 6.0

VGC – 6.0

Metro GameCentral – 4.0

Onze review van Ghostwire: Tokyo kan je hier vinden.