De diverse inspiratiebronnen van Ghostwire: Tokyo – We hebben al behoorlijk wat geschreven over Ghostwire: Tokyo. Niet zo gek ook, want de titel weet een ijzersterke sfeer neer te zetten. De stad Tokio wordt ongelooflijk overtuigend gebracht en ook de gameplay is vermakelijk en verslavend, waardoor de Visitors aanpakken nooit een straf is. De game is immers flink gevuld met enge monsters en spoken, maar er zijn meerdere soorten figuren die het toneel betreden. Ghostwire: Tokyo is rijkelijk gevuld met referenties naar Japanse folklore, en meer.

Japanse folklore in overvloed

Qua Japanse folklore is er eigenlijk veel te veel om op te noemen wat je tegenkomt in Ghostwire: Tokyo. Daarom hebben wij een selectie gemaakt van verschillende invloeden uit de Japanse cultuur op de game. In voorgaande artikelen hebben we namelijk wel het één en ander benoemd: de Visitors, Tengu, verschillende yokai en ook de Tanuki. Zo beginnen we bij de Visitors, deze zijn er namelijk in behoorlijk wat soorten en maten. Rain Walkers zijn Slenderman-achtige wezens die met een paraplu door Tokio lopen. Deze hebben dan ook weer andere variaties, maar de in pak geklede gezichtloze gedaantes hebben zelfs in de verte een intimiderend uiterlijk. Hoe menselijk ze er ook uitzien, ze zijn zeer meedogenloos zodra de paraplu verlaagd wordt om Akito aan te pakken.

Studenten dragen in Japan een uniform dat ook erg typerend is. Iedereen herkent deze uniforms wel: de meisjes dragen donkere hoge sokken met een rokje en een witte hemd met stropdas. De jongens hebben wat strakkere pakken aan voor een nette uitstraling. In Ghostwire: Tokyo vind je deze persona’s zonder hoofden, wat de horrorsfeer doet versterken. Het zijn vooral snelle vijanden, dus op deze jonkies zal Akito behendige strategieën moeten toepassen. Andere Visitors worden geboren onder bepaalde omstandigheden, waardoor ze hun gedaante krijgen. Bijvoorbeeld een Lamentation, een romp met een hoofd dat voornamelijk uit tanden bestaat, heeft lang zwart haar met lange armen, dat geboren is geïsoleerd van vrienden en familie. Dit soort invloeden zijn deels ook terug te vinden in de yokai.

Andere bijzondere wezens in Shibuya

Yokai zijn bovennatuurlijke entiteiten met dierlijke kenmerken, maar kunnen ook andere soort gedaantes aannemen. Een Kappa is bijvoorbeeld een yokai die lijkt op een menselijke versie van een schildpad. Volgens de legendes trekken zij mensen het water in voor een bepaald orgaan. In Ghostwire: Tokyo kan je deze wezens uit de tent lokken met een komkommer om ze een kopje kleiner te maken. Een Tengu is in deze een stuk vriendelijker en in dit artikel hebben we al benoemd dat zij je een handje kunnen helpen om via de hoogte Tokio te traverseren. Zij functioneren als een slingerpunt waarmee je de hoogte in kunt gaan. Verschillende yokai kunnen dus vijandig zijn, maar soms kun je dus ook een vriendelijke variant vinden die je een handje helpt.

Katten zijn in het algemeen erg geliefd, maar er is een bepaalde soort die we werkelijk fantastisch vinden. De Nekomata: neko is in het Japans letterlijk vertaald ‘kat’, hoewel mata verschillend geïnterpreteerd kan worden. In dit geval wordt er gerefereerd naar de dubbele staart die ze hebben volgens de Japanse folklore. Wat is precies hun rol in Ghostwire: Tokyo? Zij hebben allemaal een eigen winkel waar je benodigdheden kan kopen voor meika (de munteenheid in de game). De een zweeft boven de toonbank, terwijl een ander erg relaxed met je wil onderhandelen. Jawel, we hebben het over katten. Een schrijver genaamd Fujiwara Sadie uit de periode tussen de 12de en 13de eeuw wist echter in een Meigetsuki (een dagboek) te melden dat er gevallen waren dat de Nekomata weleens mensen konden opvreten… Dus misschien deze gevallen toch maar voorzichtig benaderen?

Overige inspiratiebronnen

De grote slechterik in Ghostwire: Tokyo draagt een Hannya masker. Een masker dat vooral veel door vrouwen wordt gedragen tijdens toneelstukken. Het is demonisch en kwaadaardig, maar tegelijk heeft het ook andere karakteristieken. Zo zijn er nog andere inspiratiebronnen die de ontwikkelaars van de game hebben gebruikt om de gehele sfeer zo bondig mogelijk te maken met de meest typische Japanse invloeden. Denk aan Jizo beeldjes, maar ook wordt er de nodige inspiratie uit van oudsher Japanse houtsneden gehaald om bepaalde yokai te kunnen uitbeelden. Of de verschillende (vervloekte) Torii poorten, die de grenzen aangeven tussen het normale gebied en een heilig toetreden naar een altaar, dat Akito moet reinigen. Maar niet alleen Japanse invloeden hebben een rol gespeeld, ook Westerse klassieke muziek of Goethe’s Faust invloeden komen terug, wat bijdraagt aan de enge elementen in de game.

We kunnen eigenlijk nog wel een tijdje doorgaan, maar om nu alles weg te geven wat je kan tegenkomen in de game is ook weer zonde. Het moge duidelijk zijn: als je een liefhebber bent van de Japanse cultuur en folklore, dan biedt Ghostwire: Tokyo je een fenomenale ervaring op dit gebied. Er zitten ontzettend veel referenties naar folklore in de game dat je met een hoop speurwerk kunt ontdekken. Op een vrij toegankelijke manier krijg je dus automatisch veel mee van de Japanse cultuur als je de game speelt. Alleen maar sightseeing zit er echter niet in, omdat je nog altijd Tokio moet redden uit de handen van de Visitors en de man met het Hannya masker moet tegenhouden.