Met de release achter de rug kan menig PlayStation 5 bezitter of pc-gamer Tokio redden van de Visitors. Met Ethereal Weaving ga je ze te lijf en in de review heb je kunnen lezen dat de game ook uiterst vermakelijk is. Het middelpunt van deze ervaring is eigenlijk toch wel Tokio. Eens een zo bruisende plek vol leven is nu, letterlijk, een spookstad geworden door een kerel met een Hannya masker op. Er zijn erg veel plekken waar je je kunt vertoeven en de meest interessante zullen we hier bespreken.

De verschillende districten van Tokio

Akito/KK beginnen eigenlijk op een spectaculaire plek in Tokio. Het grote kruispunt van Shibuya, een belangrijk district binnen Tokio alwaar de game Ghostwire: Tokyo zich afspeelt. Waar je ook om je heen kijkt, je kunt altijd een flink aantal reclameborden zien. Het is ook gelijk een zeer confronterende plek. Doordat iedereen uit het niets is verdwenen, kun je ontzettend veel kleding, koffers en spullen op dit grote kruispunt vinden. Dit contrast wordt nog eens extra versterkt als je nagaat dat dit een van de meest drukke kruispunten ter wereld is. Oud en Nieuw of Halloween worden hier gevierd, dus de leegte komt extra hard aan. Het is ook het meest typerende straatbeeld van de game. Hoewel de stad volledig is overgenomen door de Visitors en daardoor een beetje een dode boel is geworden, weet Tokio nog steeds een bepaalde sfeer van drukte neer te zetten.

Bepaalde wijken en straten zijn nog altijd versierd met de uithangborden van restaurants, de hoge moderne gebouwen zijn te bezichtigen en er zijn hier en daar nog wat deuntjes te horen van bepaalde winkels. Sengokuzaka is bijvoorbeeld zo’n plek: exotische winkels en restaurants waren ooit propvol gevuld met mensen, maar het is nu een zielloze bedoeling. Het vroegere hart van Shibuya, Enzancho, is nu enkel een schim van wat het ooit was en Nonbei Yokocho is een stuk rustiger geworden. Nonbei Yokocho wordt ook wel de Drunkards Alley genoemd, ofwel de dronkenlappenstraat. Misschien is in dit geval een paar mensen minder niet eens zo verkeerd. In ieder geval mag het duidelijk zijn, de eens zo drukke straten van Tokio hebben enkel hun kleuren nog door een paar muziekjes en uithangborden.

Parken en rozenbloesems

In het volgebouwde Tokio kun je sporadisch wat adem momenten vinden. Soms wil een mens even ontsnappen aan de chaotische massa of het lawaai van auto’s en schreeuwende brommers. Soms wil de mens even van de natuur genieten en wil je op een bankje je lunch in rust opsmikkelen. In Shibuya kan je dit op een paar plekken doen in mini parken. Een beetje groen om je heen kan nooit kwaad en de sfeer wordt er alleen maar meer zen van als je omringd wordt door rozenbloesem bomen. Alleen hebben deze prachtige bomen een kleine make-over gekregen van de Visitors.

Hoewel meerdere plekken voorzien zijn van een corrupt goedje, kan je bij de kleine parken een rode boom vinden. In Ghostwire: Tokyo kan jij deze bomen, via zijmissies, weer ‘beter’ maken en in hun volle glorie herstellen. Absoluut een aanrader om te aanschouwen, alsook een aanmoediging om op deze manier Tokio te herstellen naar wat het ooit was. Overigens kun je in dit soort omgevingen vaak ook wat toiletten vinden voor de noodzakelijke behoeftes, wat eveneens een zen moment kan zijn. Natuur speelt een belangrijke rol bij de Japanners, dus er is nog een andere plek die we aanraden om te bezoeken als je in Tokio bent: Kirigaoka is een gebied met veel groen, waar je ook het beroemde altaar kan vinden en een hoop Torii poorten achter elkaar. Een mooie tip voor je Instagram!

High rise gebouwen en uitzichten

Op grondniveau kom je een hoop tegen, maar traverseren via de lucht is minstens zo interessant. Zo kun je op de daken af en toe wat betaalmiddelen vinden, spookachtig gespuis, maar ook yokai genaamd ‘Tengu’. Een wezen dat een combinatie is van een kraai, mens en iets schreeuwends. Via deze wezens kan Akito met de Wire de hoogte opzoeken en de hoogste verdiepingen van Tokio bezoeken. Het reizen van punt naar punt gaat gewoon een stuk sneller op deze manier, en als je onderweg spullen kunt vinden die van belang zijn, is het mooi meegenomen nietwaar? Voor een leuk uitzicht raden wij de Sky Garden aan, vlakbij de hoogste toren van het Shibuya district. Als je echter hoogtevrees hebt, dan zul je het liefst je beide benen op de grond houden.

Een sfeervol doolhof

Want ja, op de begane grond van Tokio kan je een hoop leven vinden. Niet mensen of Visitors, maar ander soort volk. Honden en katten zijn gespaard gebleven en willen maar al te graag je aandacht opeisen. Honden charmeer je door ze te voorzien van hondenvoedsel, dus zorg dat je altijd wat bij je hebt. Katten… die kunnen soms aardig zijn en soms gewoon een potje klagen. Via KK kan je namelijk de gedachten lezen van deze nu eenzame beesten, dus vooral bij de katten merk je dat er ineens meer waardering is voor de mens, nu ze weg zijn. Voor je eigen belang is het vinden van Jizo beeldjes noodzakelijk in de strijd tegen de mysterieuze vijanden. Deze beeldjes representeren de beschermengelen voor kinderen en reizigers. Hoewel dat beschermen nu niet bepaald gelukt is in de huidige situatie, weet het Akito wel te voorzien van extra SP punten voor het Ethereal Weaving geschut.

We zijn eigenlijk nog lang niet klaar met het bespreken van Tokio, maar daarom is het des te meer de moeite waard om als speler de rest zelf te verkennen en ontdekken in de game. Het gebied is erg groot en op elke hoek van elke straat kan je wel iets tegenkomen. Neem daarom vooral de tijd om heel Tokio op je gemak te exploreren, omdat het simpelweg zorgt voor een hoop leuke en toffe momenten. Er zijn zijmissies te voltooien, wasbeertjes te vinden, je kan met huisdieren praten en van vele uitzichten genieten.