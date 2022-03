(Partnered- content) Special | De gevarieerde gameplay van Ghostwire: Tokyo – In het mooie Tokio is er een merkwaardige situatie gaande. Uit het niets zijn alle mensen verdwenen alsof Thanos in zijn vingers heeft geknipt. Het is zeer mysterieus en vooral intrigerend waarom dit is gebeurd. In plaats van mensen is er nu raar gespuis te vinden op de straten van de Japanse hoofdstad. Bovennatuurlijke wezens vullen nu de eens zo drukke metropool. Deze engerds worden Visitors genoemd en hebben niet altijd de beste bedoelingen. Jij bent Akito, een jonge vent die dit grote raadsel moet zien op te lossen. Daarbij heb je ook het ‘ongeluk’ bezeten te zijn door een geest die ook nog eens een detective blijkt te zijn die zichzelf KK noemt. Jij als speler kruipt in de huid van Akito en je hebt enkele mogelijkheden om de straten van Tokio weer naar veiligheid te brengen. Deze bespreken we hier in dit artikel naar aanleiding van onze previewsessie met de game.

Lekker ouderwets en rustig aan

Voor we bij het bovennatuurlijke aankomen kan Akito ook met wat meer traditionele wapens en manieren de vijanden te lijf gaan. Een mooi voorbeeld is sluipen en geruisloos de Visitors benaderen. Als je dicht genoeg bij bijvoorbeeld een van de Slenderman-achtige wezens bent, dan kan je hun Core uit hun lijf rukken. Deze Core mag je zien als een soort hart van een Visitor, dus als je deze eenmaal in je handen hebt, dan blijft er niks meer over van zo’n Visitor. Dit sneaken kan je mooi combineren met pijl en boog. Akito zal hierover beschikken en dat is vooral handig als je onopvallend wilt blijven, terwijl je de straten van Tokio van de Visitors ontdoet.

Hierboven kan je een afbeelding van de boog zien. Het is een erg mooi gereedschap om dood en verderf mee te zaaien, maar meer hierover is eigenlijk niet bekend. Het heeft niet je meest normale uiterlijk, maar ons valt wel al iets op. Er is namelijk een groot logo op de boog te vinden. Dit logo is afkomstig van de Kobayakawa clan, een samoerai clan ten tijde van de Sengoku periode (1467-1615) in Japan. Kobayakawa Takagawa was de daimyo van deze clan en had zelfs een akkefietje met Oda Nobunaga. We zullen hier niet teveel afdwalen, maar het doet ons vermoeden dat de boog die Akito zal gebruiken in Ghostwire: Tokyo er misschien iets mee te maken gaat hebben.

Ethereal Weaving – In de volksmond magie

Nu komen de Dr. Strange taferelen om de hoek kijken. Akito kan, door middel van zijn ongevraagde kompaan, behoorlijk wat magie uit zijn mouw schudden. Letterlijk, want met handbewegingen gebaseerd op Kuji-kiri en andere vormen van martial arts, kan Akito veel verschillende soorten magie inzetten door middel van zogeheten Ethereal Weaving. Dit is het kanaliseren van elementen als water, vuur en wind, door middel van het gebruik van SP-punten. De SP kan je aanvullen door Ether te verzamelen die je weer kunt vinden door heel Tokio heen. Met de Ethereal Weaving kan je destructieve effecten veroorzaken en tegen de meest sterke Visitors weerstand bieden. We bespreken hier de belangrijkste elementen en hoe deze ten opzichte van elkaar verschillen.

Om te beginnen krijg je als eerste te maken met Wind Weaving. Dit is een beetje je ‘bread-and-butter’ element in Ghostwire: Tokyo. Dit is ook het eerste element waar je mee te maken krijgt als je met de game begint. De groene golven, effecten en Ethereal accenten spatten van je scherm af als je deze kracht gebruikt. Het zijn ook vooral snelle aanvallen, dus je kan dit als een vlot afvuur middel gebruiken tijdens de gevechten. Voor dit element draag je dan ook de meeste SP-punten bij je, maar vergis je niet. Omdat het zo lekker snel gaat, kan je zo zonder SP-punten komen te zitten en dien je over te schakelen naar een ander element. In ieder geval is het wind-element een mooie basis om weerstand te bieden in elk gevecht in Tokio.

Vuur is in de hele geschiedenis van de mensheid beschouwd als een zeer intimiderend en vooral krachtig element. Je kan de Fire Weaving aanvallen een beetje zien als je lans, je speer en je kanon tegelijk. Een zeer krachtig element dat Visitors doet rillen, omdat je er op een snelle manier korte metten mee kunt maken. Je zult er vooral zeer precies mee kunnen aanvallen en omdat het bijna als een speer fungeert, kan je ook van een behoorlijke afstand de Visitors doen tergen. Naargelang je sterker wordt, kan je er ook een mooie boem mee creëren om als een krachtpatser uit de hoek te komen tegenover de vijanden.



Je kan zowaar je hele kijkhoek vullen met Water Weaving aanvallen. Als schokgolven kan je meerdere Visitors tegelijk aanpakken met dit element. Je kan bijna spreken van een soort ‘shotgun-aanval’, maar dan in magische vorm. De concessie die Water hierin maakt is dat de afstand – ten opzichte van de andere elementen – drastisch ingekort wordt. Maar als een groepje Visitors jou leven willen bezuren, dan is dit een uiterst geschikte Ethereal Weaving om je uit een drukke situatie te redden. Van alle elementen is water de meest strategische te noemen. Met enkele of meerdere golven Water kan je dus door middel van crowd-control de Visitors zodanig in de juiste banen leiden, waardoor je ze met een genadeklap allemaal van de aardbol kunt wegvegen.

Red Tokio van de Visitors

Je hebt via de Ethereal Weaving behoorlijk wat opties om de engerds te verdrijven uit Tokio. Hetgeen wat wij tot nu toe opgesomd hebben is echter niet alles, en in de game kom je meer gereedschappen en mogelijkheden tegen om op een efficiënte manier de Visitors te lijf te gaan. Daarbij heb je alles nodig om door de game heen te geraken en de mysterie van de grootschalige verdwijning van mensen op te lossen. Ghostwire: Tokyo lijkt qua gameplay simplistisch, maar als je alle mogelijkheden die je in je bezit hebt op de juiste manier weet in te zetten, ben je altijd erg divers bezig tijdens je gevechten. Het is nog even wachten op de release, maar in ieder geval kan je binnenkort op PlaySense de review verwachten.