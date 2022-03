Tijdens de State of Play showcase eerder deze maand werd de Ascension update voor Returnal aangekondigd en daarbij gaf Housemarque aan dat de release op 22 maart gepland stond. Gezien het vandaag 22 maart is, is de update beschikbaar om te downloaden.

De update is geheel gratis en voegt een coöperatieve speelmogelijkheid aan de game toe. Daarnaast wordt de Tower of Sisyphus geïntroduceerd, waarin je de hoogste score moet zien te behalen terwijl je mysteries oplost en tegen vijanden vecht.

De patch notes van deze nieuwe update hieronder samen met een video.