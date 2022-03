Gran Turismo 7 heeft de afgelopen tijd meermaals onder vuur gelegen door de nogal hevige nadruk op microtransacties. Ontwikkelaar Polyphony Digital schroefde pas geleden de opbrengsten van verschillende races terug en later kwam studiohoofd Kazunori Yamauchi met een verklaring omtrent de microtransacties.

Een aantal spelers waren de hoge bedragen van auto’s wel heel erg beu en ze zijn aan de slag gegaan. Via PSNProfiles komt de gebruiker Septomor met een manier om in korte tijd relatief veel credits binnen te harken. Hiervoor gebruikt hij de Remote Play app voor Windows machines en een zelf geschreven script, waarmee hij/zij in essentie rondjes blijft rijden tijdens het Pan American Championship evenement, zonder dat de speler de game hoeft te spelen.

Op deze manier kun je zo’n 15 miljoen credits per dag verdienen, wat ongeveer neerkomt op €110,-. We willen je wel waarschuwen voor het gebruik van dergelijke methodieken: er is een aardige kans dat Sony dit op geen enkele manier goedkeurt en misschien zelfs bans gaat uitdelen.