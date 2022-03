Bethesda heeft al de minimale en aanbevolen eisen voor de pc-versie van Ghostwire: Tokyo laten weten. Maar waar moet de hardware van je pc aan voldoen als je in 4K wilt spelen en/of met ray tracing? Op deze vraag is nu ook antwoord gegeven.

Wil je Ghostwire: Tokyo in 4K spelen, dan heb je minimaal een core i7 8700 of Ryzen 5 5600 met een RTX2080 Super of RX 6800 nodig. Is ray tracing voor jou het belangrijkste, dan moet je pc beschikken over een core i7 8700 of Ryzen 5 3600 met een RTX2060 of RX6700XT.

Wat je allemaal exact nodig hebt om Ghostwire: Tokyo op je pc te kunnen draaien, kan je hieronder bekijken.