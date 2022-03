Voor Borderlands fans is het niet lang meer wachten voordat zij aan de slag kunnen met de spin-off Tiny Tina’s Wonderlands, dat een avontuur vol actie, gekte en andere waanzinnigheid voor zal schotelen. Morgen is de officiële releasedatum immers daar en de eerste reviews zijn nu verschenen. Tiny Tina’s Wonderlands scoort meer dan voldoende zo valt te zien op Metacritic.

Op het moment van schrijven scoort de game namelijk een 8.1 gemiddeld. Het gaat hier om de pc-versie, want van de andere platformen zijn er nog bijna geen reviews online verschenen. Hoe dan ook, het nieuwe avontuur in de wereld van Borderlands lijkt dus uitstekend in de smaak te vallen, zoals je hieronder kunt zien. De hoogste score die toegekend wordt is een 10 en de laagste score staat momenteel op een 6.0.

Player 2 – 10 (pc)

Game Informer – 9.5 (pc)

Areajugones – 9.5 (PS5)

PC Games – 9.0 (pc)

God is a Geek – 9.0 (pc)

COGconnected – 9.0 (pc)

Hobby Consolas – 8.8 (pc)

AusGamers – 8.5 (pc)

Wccftech – 8.5 (pc)

Checkpoint Gaming – 8.5 (pc)

DualShockers – 8.5 (pc)

MGG Spain – 8.1 (pc)

Everyeye.it – 8.0 (pc)

IGN – 8.0 (pc)

GamesRadar+ – 8.0 (pc)

Press Start Australia – 8.0 (PS5)

PCGamesN – 8.0 (pc)

Twinfinite – 8.0 (pc)

Attack of the Fanboy – 8.0 (pc)

Destructoid – 8.0 (pc)

Forbes – 7.8 (pc)

GameByte – 7.5 (pc)

IGN France – 7.0 (pc)

PC Gamer – 7.0 (pc)

GameSpot – 7.0 (pc)

EGM – 6.0 (pc)

Binnenkort mag je ook onze review van Tiny Tina’s Wonderlands verwachten.