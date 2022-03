Battlefield 2042 heeft een zware beginperiode achter de rug en veel spelers zijn nog steeds ontevreden met het resultaat dat DICE heeft afgeleverd. Er zijn talloze problemen op te noemen en het is vrij duidelijk dat de game volgens de community de plank heeft misgeslagen. Er staat nog steeds content gepland voor de game, maar volgens een insider wordt er al hard gewerkt aan een nieuwe Battlefield.

Volgens insider Tom Henderson is een groot deel van het team van DICE al bezig met een vervolg. Deze zou een soortgelijke setting krijgen als Battlefield 2042 en er zouden veel ‘waardevolle lessen’ zijn geleerd uit het falen van de laatste game. Volgens het bericht worden er allerlei zaken uit Battlefield 2042 teruggedraaid, wat we dus niet meer terug zullen zien in de nieuwe game.

Uiteraard verkeert de nieuwe Battlefield pas in een vroeg stadium van ontwikkeling en het is nog onduidelijk wat er dan precies teruggedraaid zal worden. Een punt van kritiek op Battlefield 2042 zijn de Specialists en wellicht keert het vertrouwde Class systeem weer terug. Intern wordt Battlefield 2042 ook gezien als ‘een misser’, dus de komende game zal ongetwijfeld flink anders zijn.