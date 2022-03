De nieuwste telg in de Microsoft Flight Simulator reeks staat bekend als een van de meest gedetailleerde spellen op de markt. Niet alleen in zijn eigen genre welteverstaan, want het level van detail is op sommige momenten bizar te noemen. Met World Update VIII: Spain, Portugal, Andorra & Gibraltar, zoals deze voluit heet, komen daar dus nog wat interessante locaties bij.

Binnen deze extra landschappen zijn negenennegentig nieuwe points of interest te vinden, een aantal nieuwe uitdagingen en vier nieuwe vliegvelden. World Update VIII is een gratis update voor iedere Microsoft Flight Simulator bezitter en Xbox Game Pass abonnee. Microsoft Flight Simulator speel je op Xbox Series X|S, pc of via Xbox Cloud Gaming.