Op 5 april verschijnt LEGO Star Wars: The Skywalker Saga en nu die release steeds dichterbij komt, krijgen we ook meer van de game te zien. Ditmaal via een nieuwe trailer die de slechteriken uitlicht, geheel op traditionele LEGO-game stijl.

Gezien deze game verschillende films omvat, is het een zeer uitgebreide titel en dat maakt ook dat er erg veel bekende personages in de game zullen terugkomen. In de trailer krijg je dus een handjevol slechteriken te zien, in de game zitten er nog veel meer.

Van de grootste en visueel krachtigste LEGO Star Wars-game ooit, werpt de trailer een blik op de duistere kant van de Force met de grootste schurken uit de negen films van de saga. Spelers worden verleid om zich aan te sluiten bij de duistere kant door een aantal beruchte schurken, waaronder Keizer Palpatine, wiens schaduw alom aanwezig is in de saga. Palpatine kan bliksemstralen afvuren vanuit zijn vingertoppen en is extreem gevaarlijk en dreigend. Generaal Grievous, een spichtige, vierarmige droid, is vooral bekend om zijn sterke aanwezigheid en vaardigheid in het hanteren van vier lichtzwaarden tegelijk. Darth Maul is een geduchte krijger van de duistere kant. Kylo Ren bewondert zijn voorgangers en hanteert meestelijk een intimiderend, gekruisd lichtzwaard. Boba Fett is de legendarische premiejager. En, uiteraard Darth Vader, met zijn afschrikwekkende verschijning, brute bewegingen en ambitie om het sterrenstelsel te overheersen.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.