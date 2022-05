LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is een succes te noemen, zo verkoopt de game goed zoals Warner Bros. Games recent al liet weten. Zoals gebruikelijk is met de LEGO-games, verschijnen er na de release nog genoeg downloadbare content pakketten en vandaag is het weer zover.

Gezien het 4 mei is, de officiële Star Wars-dag, kan Traveller’s Tales natuurlijk niet achterblijven met nieuwe content voor de game. Zodoende zijn er twee pakketten uitgebracht: The Mandalorian Seizoen 2 en The Bad Batch, beide zijn personagepakketten. Hieronder per pakket de inhoud:

The Mandalorian Seizoen 2

Ahsoka Tano

Boba Fett

Bo Katan

Fennec Shand

Moff Gideon

The Bad Batch

Hunter

Wrecker

Tech

Crosshair

Echo

Meer weten over de game? Check dan hier onze review.