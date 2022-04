We hebben wat langer op LEGO Star Wars: The Skywalker Saga moeten wachten, maar dat heeft wel geleid tot een leuke game. Dit heeft op zijn beurt weer gezorgd voor zeer goede verkoopcijfers, zo blijkt uit een persbericht van Warner Bros.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga kwam op 5 april uit en in de eerste twee weken na de lancering wist het spel 3,2 miljoen keer over de (digitale) toonbank te gaan. Nu gaat het wel om een multiplatform titel, het is alsnog een zeer hoog aantal. Zo hoog zelfs, dat LEGO Star Wars: The Skywalker Saga de verkooprecords van alle platforms, regio’s en edities heeft overtroffen.