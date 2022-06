LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is een succes, zo bleek het eerder al een van de best verkopende games in de franchise tot op heden te zijn, nu heeft men een nieuwe mijlpaal weten te delen. Via Twitter heeft TT Games bekendgemaakt dat de game inmiddels de 5 miljoen spelers bereikt heeft.

In een periode van 4 maanden 5 miljoen spelers aantikken is niet gek, hoewel het niet helemaal duidelijk is of de game ook daadwerkelijk 5 miljoen keer is verkocht. De laatste verkoopinformatie kregen we kort na de release, want in de eerste twee weken verkocht de game 3.2 miljoen exemplaren.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Meer weten over deze game? Check dan hier onze review.