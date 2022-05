Traveller’s Tales heeft een nieuwe update uitgebracht voor LEGO Star Wars: The Skywalker Saga en het is aan te raden die update binnen te halen. Hoewel de patch notes niet al te uitgebreid zijn, stipt het wel aan dat een paar grote problemen nu zijn opgelost. Deze problemen konden namelijk de voortgang behoorlijk belemmeren.

Daarnaast voegt deze update met versienummer 1.05 nog een viertal encounters toe én er worden 34 additionele Kyber Bricks op verschillende locaties geplaatst, die je kunt verzamelen. Hieronder de specifieke details op een rijtje.

Numerous fixes to stability, quality, progression and performance issues throughout the title, including fixes for:

Issue in Episode 7 where in certain situations Maz would not be present on Takodana to continue Story mission ‘Friends of the Resistance’.

Issue in Episode 3 where in certain situations the level trigger for ‘The High Ground’ could fail to appear.

Issue in ‘Green Harvest’ freeplay mission where under certain criteria the camera would be stuck on Tatooine indefinitely.

Implemented 4 new Capital Ship encounters in Local Space adding 34 additional Kyber Bricks to collect: