De PlayStation Store deal van de week gaat ook deze week vrolijk verder. Afgelopen week kreeg je de mogelijkheid om Dying Light 2: Stay Human met een redelijke korting aan te schaffen en die deal heeft nu plaatsgemaakt voor een intergalactisch avontuur. Pak je lightsaber er maar bij: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is de nieuwe PlayStation Store deal van de week.

Deze aanbieding is tot en met 14 juli geldig en het gaat hier om de standaard editie. Deze is voorzien van een mooie 25% korting en je kunt daarnaast ook de Season Pass wat goedkoper aanschaffen. De Season Pass wordt met dezelfde korting aangeboden. Mocht je gebruik willen maken van één of beide aanbiedingen, dan kan je via de onderstaande links direct naar de PlayStation Store.

Heb je PSN-tegoed nodig? Klik dan hier.