LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is één van de meest succesvolle LEGO-games tot op heden en sinds de release is de titel van de nodige uitbreidingen voorzien in de vorm van een reeks nieuwe speelbare personages.

Warner Bros. Games heeft nu aangekondigd dat ze de oorspronkelijke game opnieuw gaan uitbrengen als LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition. Deze editie bevat natuurlijk het oorspronkelijke spel, maar nu zit ook alle DLC erbij inbegrepen.

Dat levert een flinke reeks aan pakketten op, zo bestaat de extra content uit het volgende:

The Mandalorian Season 1

Solo: A Star Wars Story

The Classic Characters

The Trooper Pack

Rogue One: A Star Wars Story

The Mandalorian Season 2

The Bad Batch

Het bovenstaande maakt deel uit van de Character Collection 1. De Galactic Edition bevat ook alle content die onder de Character Collection 2 valt en dat bestaat uit de volgende pakketten:

Star Wars: Andor

LEGO Star Wars: Summer Vacation TV Special

Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Star Wars: The Book of Boba Fett

Star Wars: Rebels

Star Wars: The Clone Wars

Tot slot zal Warner Bros. Games beide bundels ook nog los uitbrengen en gebundeld als één pakket. De release staat gepland op 1 november en dat voor alle platformen waarvoor de game oorspronkelijk is verschenen.