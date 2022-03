Tiny Tina’s Wonderlands is de nieuwste telg in de Borderlands franchise, een spin-off weliswaar. De game is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en dan kan een spectaculaire launch trailer natuurlijk niet uitblijven.

In een vogelvlucht neemt 2K Games je mee langs verschillende locaties, worden er diverse vijanden getoond en Tiny Tina ontbreekt zelf natuurlijk niet. Het resultaat is een knotsgekke launch trailer die gelijk de toon zet.

Binnenkort vertellen we je in onze review alles wat je over deze game moet weten!