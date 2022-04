In de afgelopen periode hebben we twee verschillende gamingstoelen van DXRacer ontvangen en mogen beoordelen. Het ging hier om de AIR R1S-NN Gaming Chair en de GLADIATOR G001-N Gaming Chair die goed bevielen. In samenwerking met deze fabrikant hebben we nu een leuke actie.

We mogen namelijk de DXRacer AIR R1S-NN Gaming Chair die wij voor onze review hebben gebruikt weggeven. Oftewel, een haast gloednieuwe stoel die slechts een week gebruikt is en daarmee kan jij jouw setup verrijken. Mooi, nietwaar?

Om kans te maken op de AIR R1S-NN Gaming Chair ter waarde van maar liefst € 449,-, dien je het volgende te doen: vertel ons waarom jij een nieuwe stoel nodig hebt. Wees in je verhaal zo creatief en origineel mogelijk en wie weet sturen wij deze stoel binnenkort naar je op.

Om meer over deze stoel te weten te komen, alsook de GLADIATOR, verwijzen we je graag naar onze reviews. Een stoel aanschaffen mocht je niet winnen, dat kan natuurlijk. Zo koop je de DXRacer AIR R1S-NN Gaming Chair hier en de DXRacer GLADIATOR G001-N Gaming Chair hier.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'DXRacer' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en DXRacer zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 23 april 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door DXRacer.