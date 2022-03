Na een niet al te beste start van Battlefield 2042 is DICE erop gebrand om toch nog wat van de shooter te maken, hoewel er al geruchten gaan dat een groot deel van de studio alweer aan de volgende titel in de franchise werkt. De vorige update werd begin maart uitgerold en bevatte onder meer een verbeterd scorebord.

Nu heeft DICE community manager Straatford87 laten weten dat de volgende update gepland staat voor april. Volgens de community chef gaat de patch ‘honderden veranderingen’ doorvoeren, waarvan het overgrote deel gericht is op bugfixes. Met deze update zullen er echter ook een aantal zaken opnieuw gebalanceerd worden, zoals bepaalde voertuigen en wapen attachments.

‘Just posted this in another thread, but will leave it here as well.

The next will be considerable (April), and we’re currently looking at a few hundred changes. It’s mostly bug fixes, but we’re also looking to make further changes to for example vehicle balance and the current behavior of attachments for weapons.

We’ll provide more details on what exactly is in the update closer to its release date via a full set of update notes. I know you would like to know more now, so I want to clarify that I’m not trying to tease you by being vague – I’m simply still compiling the full list of changes for you all because it’s a lot.’