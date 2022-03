Met de onthulling van de nieuwe abonnementsvormen van PlayStation Plus gaat er straks behoorlijk wat veranderen in de online dienst. Volgens Sony is het ook meteen tijd om een aantal deuren definitief te sluiten. Het Japanse bedrijf heeft namelijk bevestigd dat het vanaf juni niet meer mogelijk is om via je PlayStation 3 of PlayStation Vita een PS Plus abonnement af te sluiten.

Het zal wel nog steeds mogelijk zijn om via je desktop, mobiele apparaat, PlayStation 4 en PlayStation 5 een abonnement te nemen, waarmee vorige voordelen – zoals PlayStation 3- en PlayStation Vita-titels – beschikbaar blijven om te downloaden en te spelen. Met dit besluit zet Sony de volgende stap om oudere consoles en handhelds met pensioen te sturen.

Begin oktober vorig jaar werden immers al een aantal betaalmethodes zoals – PayPal en betaling via creditcard – uitgeschakeld in zowel de PlayStation 3 als Vita Stores. Het is straks mogelijk om via PlayStation Plus Premium oudere titels te streamen, hoewel PlayStation Vita-games de opvallende afwezige zijn.