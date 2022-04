Ontwikkelaar Fatshark heeft met de afgelopen twee Warhammer games het duistere fantasy element verder uitgediept en een nieuw deel is alweer in de maak. Dit keer maakt fantasy plaats voor sciencefiction en Warhammer 40,000: Darktide gooit het daarmee over een andere boeg. In onze special schreven we al meer over de nieuwe titel, maar een releasedatum konden we toen helaas nog niet noemen.

Middels een nieuwe trailer is de releasedatum inmiddels onthuld en zo weten we dat gamers op pc en de Xbox Series X|S vanaf 13 september aan de slag kunnen met Darktide. Net als de voorgaande games is dit een coöperatieve titel voor maximaal vier spelers. De trailer laat verder niet echt gameplay zien, maar het geeft wel een duidelijk beeld dat de basis uit de vorige twee games nog steeds aanwezig is.