Halo Infinite is al sinds eind vorig jaar verkrijgbaar, maar de game is zeker nog niet klaar. Dit gaf 343 Industries voor de release al aan en zo mogen we uitkijken naar meerdere seizoenen, nieuwe content, enzovoort. Toch is de community wat gefrustreerd, want het ontbreekt de ontwikkelaar aan goede communicatie.

Brian Jarrard, community director, heeft op Reddit aangegeven dat de ontwikkelaar met veel uitdagingen en beperkingen te maken heeft. Hierdoor zijn ze niet in staat om te voldoen aan de verwachtingen van de speler en community, waarmee Jarrard dus erkent wat de community al vermoedde.

“There are indeed a lot of challenges and constraints. We’re certainly not happy to be unable to meet player and community expectations, it’s a difficult situation that’s going to take the team time to work through.

Right now the focus is on Season 2 and we’ll have more to share on that in the coming weeks. Meanwhile a lot of production planning, costing, planning, hiring, etc. is all happening which doesn’t really lend to detailed regular updates.”