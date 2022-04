In 2020 kwam de free-to-play heroshooter Valorant officieel uit voor de pc. Rond de release van de game gaf ontwikkelaar Riot Games aan te overwegen om het spel ook voor de consoles uit te brengen, al waren er toen nog wel veel vraagtekens. Sindsdien hebben we eigenlijk niets meer gehoord over een consoleversie en tot op heden is Valorant nog altijd exclusief verkrijgbaar voor de pc.

Toch lijkt het er nu op dat een consoleversie van Valorant toch werkelijkheid wordt. Dit naar aanleiding van vacatures die online staan op de website van Riot Games. De ontwikkelaar heeft meerdere vacatures open staan voor functies binnen het Valorant-team, waarin specifiek consoles genoemd worden. Zo staat er in de beschrijving van de vacature voor Senior Game Designer voor Valorant dat de toekomstige medewerker zich gaat bezighouden met het “ontwerpen en verfijnen van features, modi en systemen om consolegames op de markt te brengen”.

Naast de vacatures die op een consoleversie wijzen, zijn er nog meer aanwijzingen. Een dataminer heeft enkele weken geleden namelijk ontdekt dat er met een recente update nieuwe code is toegevoegd aan de gamefiles van Valorant. In deze code worden het PlayStation Network en Xbox Live vermeld.

Console release for VALORANT might be closer than actually expected. These strings were added to the files today:

– "Connection to "PSN" has been lost."

– "Connection to Xbox LIVE has been lost."

— Shiina – Valorant News & Leaks (@ShiinaVLR) February 15, 2022