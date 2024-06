Jarenlang was Riot Games slechts bekend van één game en dat is League of Legends. Een paar jaar terug heeft Riot toch besloten hun repertoire wat uit te breiden en de eerste titel die we daarvan zagen was Valorant, een online hero shooter die enkel speelbaar is op pc. Maar dat is niet meer voor lang het geval, want Valorant is nu bevestigd voor consoles.

Valorant zal zijn weg vinden naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S volgens de onderstaande trailer. Via de website van Valorant is het ook mogelijk om jezelf op te geven voor de beta-versie mocht je alvast aan de slag willen met de game. Deze beta begint op 14 juni aanstaande en vooralsnog is het niet bekend wanneer deze eindigt.