Het derde seizoen van Hood: Outlaws & Legends zal op 5 april van start gaan, aldus Sumo Digital en Focus Entertainment. Het derde seizoen draagt de naam ‘Ostara’ en zal onder andere een nieuwe Battle Pass met zich meebrengen.

De nieuwe Battle Pass zal toegang geven tot 103 nieuwe cosmetics voor de diverse personages in Hood, waarvan 31 outfits, 51 wapens en 21 banner packs. Naast de Battle Pass krijgt Hood: Outlaws & Legends nu ook cross-platform party ondersteuning. Hoods was al cross-platform speelbaar, maar je kon nog niet samen met vrienden op andere platformen spelen tenzij je geluk had, een welkome toevoeging dus

Helaas is er geen informatie over verdere toevoegingen zoals nieuwe heroes of modi, wat mogelijk een gevolg kan zijn van een dalend aantal spelers. Het is echter duidelijk dat de ontwikkelaar een ommekeer probeert te maken met de toevoeging van Hoods: Outlaws & Legends aan de Playstation Plus line-up van april 2022.