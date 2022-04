Review | Turtle Beach Scout Air – Hier en daar zijn wij er niet vies van om een earbud eens nader te bekijken. Steeds meer bedrijven/merken komen immers met een setje om je oren te behagen als je op reis bent, op de wc zit of gewoon op de bank. Je kan bijvoorbeeld een beetje op YouTube zitten of Netflix, maar veel leuker is natuurlijk wat mensen online afknallen. Turtle Beach vond dat dus ook en komt met de Scout Air earbuds, die geschikt zijn voor gaming (op je mobiel). Deze low-latency earbuds moeten er dus voor zorgen dat je niet alleen je alledaagse content kunt bekijken, maar ook op een degelijke wijze iemand in een potje Fortnite hoort aankomen en deze door zijn harses kan knallen. Wij hebben dit voor jouw onderzocht hoe de Turtle Beach Scout Air in de praktijk werkt.

Fors ding

De earbuds zelf zitten in een earbud case, die nogal fors te noemen valt. Dit heeft te maken met de vrij lange vorm van de earbuds en het feit dat je deze ook kunt opladen via deze charge case. De charge case is rondvormig vierkant, waar de earbuds als het ware ingestoken kunnen worden. Op de voorkant kun je onder de klep drie LED-lampjes vinden, waaraan je kan zien hoeveel accu er nog over is om de earbuds te voorzien van energie. Daaronder vind je hemelsbreed het Turtle Beach logo. Op de achterkant van de charge case kan je onderaan een USB-C poort vinden, waar je met de bijgeleverde USB-C kabel de case (en earbuds) kunt opladen. Een simpel robuust design in zijn volledigheid, dus niks bijzonders eigenlijk.

Verder vind je nog een set kleine en grote eartips in het pakket. Mochten de middelgrote eartips, die standaard op de Scout Airs zitten, je niet bevallen, dan heb je de mogelijkheid om deze te verwisselen. Voor de rest ben je aardig voorzien voor € 99,99. Want ja, de prijs is zeer schappelijk voor wat je ervoor terugkrijgt. Hoewel het van plastic is, oogt het verzorgd en dat is meer dan genoeg in dit geval. Ook de earbuds zelf zien er prima uit: de zwarte earbuds hebben bij de klankkast het Turtle Beach logo en de lange arm die eruit loopt (waar via ze worden opgeladen), komen niet storend over eenmaal in je oren.

Tof geluid!

Het geluid is ook iets waar Turtle Beach een paar punten mee weet te scoren. De middentonen en treble klinken erg natuurlijk, hoewel het misschien een beetje zuiverder mocht. Toch is het erg fijn om naar te luisteren en dusdanig van een prima kwaliteit, dat je er prima muziek mee kunt luisteren of je games ermee kunt spelen. De bass is hierin een selling point, die is namelijk prominent en je kunt er een toffe ervaring aan overhouden in verschillende content. Wat de Scout Air ook mee heeft is een ruime soundstage. De ruimtelijkheid is gewoon erg goed, en zeker met film content heb je een brede presentatie. Alles bij elkaar genomen zijn deze in ears erg geschikt voor verschillende soorten content, maar met gamen al helemaal.

Onze game ervaringen

De Turtle Beach Scout Air heeft onder de kap een paar leuke technische snufjes. Zo maakt het gebruik van het IPX4 concept, waardoor het water- en zweetbestendig is en prima te gebruiken valt tijdens het sporten of iets dergelijks. Ook bevat het een low latency technologie (Game Mode), dat tot 60ms vertraging kan reduceren, waardoor het uiterst geschikt is om mee te gamen als je onderweg bent. Een mooi voorbeeld is Final Fantasy VII: The First Soldier, waarin erg duidelijk en op correcte wijze de voetstappen te horen zijn. Meer aan te raden is Call of Duty Mobile, die met het derde seizoen erg tof is om te ervaren met deze Scout Airs. Tel hier nog bij op dat de accu in totaal 20 uur mee kan, althans dat is de bedoeling. In de praktijk weten we maar moeilijk de 20 uur te halen en ons gevoel zegt dat het eerder een slordige 15 uur is.

Gelukkig kan je met een belletje plegen hier en daar een normale manier van communicatie aangaan, gezien de kwaliteit van de microfoon prima is. Je bent prima te verstaan, dus de microfoon slaagt in zijn functionaliteit. Qua comfort valt er nog wel een kanttekening bij de set te plaatsen. Zo zitten de earbuds simpelweg niet stevig genoeg in onze oren, welke eartips we er ook voor gebruiken. Dit kon wat ergonomischer vormgegeven worden, waardoor het niet continu lijkt alsof ze eruit vallen. Misschien iets voor de volgende keer. Ook de zijkanten van de earbuds hebben een touch functie die erg gevoelig is. Je kunt via de Turtle Beach app ook maar weinig van deze handelingen aanpassen of de touch handelingen uitzetten. Wel kun je instellen welke handelingen je voorkeur hebben met betrekking tot muziek navigatie (bijvoorbeeld een of twee tikken voor een volgend nummer), hoewel met de basis functies (opnemen, telefoontje afwijzen, Game Mode aan en uit, etc.) je de ingestelde handelingen niet kunt verwisselen of veranderen. Jammer.