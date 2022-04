Bij elke nieuwe patch voor Horizon: Forbidden West heeft Guerrilla Games netjes laten weten wat voor verbeteringen deze met zich meebrengt. Vorige week werd versie 1.09 beschikbaar gesteld, inclusief de changelog. Alleen was deze lijst niet volledig, zo blijkt.

Als je de nieuwste patch voor Horizon: Forbidden West hebt geïnstalleerd, dan kan je veel sneller items pakken. Normaal gaat Aloy door de knieën als ze een item wil oppikken en het duurt een kleine seconde voordat je weer verder kan, wat cumulatief best veel tijd kan kosten.

In het menu is er nu echter de optie ‘pickup animations’ te vinden. Schakel je deze uit, dan zal de eerder genoemde animatie achterwege gelaten worden. Hoe dat eruitziet kan je zien in een video van Twitter-gebruiker Vanishinggrace. Waar je de desbetreffende optie in de game kunt vinden, zie je hieronder.