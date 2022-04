Tijdens een livestream laat Paweł Sasko van CD Projekt RED weten dat er nog steeds hard aan Cyberpunk 2077 wordt gewerkt. Na het uitbrengen van de current-gen versie en de 1.5 update in februari, is het erg stil geweest rondom de game. Na het eerdere uitstel van de beloofde gratis content en betaalde uitbreidingen, is er geen nieuwe roadmap gepubliceerd.

Sasko mag dan niets verklappen, hij benadrukt wel dat er dagelijks progressie wordt gemaakt en dat er steeds meer content voor Cyberpunk 2077 aankomt. Overigens is er in maart nog een patch uitgebracht in de vorm van update 1.520, maar die was voornamelijk gericht op het gladstrijken van enkele oneffenheden. Het is nu wachten op de eerste grote uitbreiding.