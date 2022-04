Terwijl de meesten zich nog wegwijs maken in The Lands Between, zijn er ook al een handvol Elden Ring-spelers die druk bezig zijn met het neerzetten van speedrun-records of het opduikelen van verdwenen content en met zo’n enorme game als dit, zal er voorlopig nog genoeg te ontdekken zijn.

Lance McDonald, de maker van de 60fps-patch voor Bloodborne, is één van de mensen die het liefst met z’n neus in de bestanden zit, om zo te achterhalen wat FromSoftware (noodgedwongen) uit de game heeft moeten snijden. In de onderstaande video vertelt hij over een gameplaysysteem dat ‘Dream Mist’ had moeten heten.

Volgens McDonald stond er al behoorlijk wat dialoog klaar voor de Dream Mist-quest. Met dit systeem had het mogelijk moeten zijn om de dromen van slapende vijanden te vangen. De dataminer zegt tevens dat er grappig genoeg wel al slapende vijanden aanwezig waren in de Closed Network Test van Elden Ring, maar dat deze niet meer in het eindresultaat zitten.