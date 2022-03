Het is voor speedrunners de uitdaging om een game zo snel mogelijk uit te spelen en een geliefd genre binnen deze ‘sport’ zijn natuurlijk Soulsbornes. Elden Ring is nog maar net verkrijgbaar en toch wagen de eerste speedrunners er zich al aan om zo snel mogelijk de game uit te spelen. LilAggy beet een week geleden het spits af met de eerste run die minder dan een uur duurt.

Dat is echter kinderspel als je die duur vergelijkt met die van Distortion2, die het voor elkaar heeft gekregen om Elden Ring in minder dan 30 minuten uit te spelen. De streamer gebruikt hiervoor natuurlijk wel de nodige trucjes en hij slaat een groot deel van de game over, desalniettemin is het een enorm indrukwekkende prestatie en dat zo snel na de launch.

Mocht je nog bezig zijn met Elden Ring, dan willen we je wel alvast waarschuwen voor eventuele spoilers in de onderstaande video.